Mercato Milan | Di Marzio sgancia il bolide: “Posso svelarvi che…” / News

Il tema relativo al mercato sta prepotentemente tornando di moda in casa Milan, come confermano le ultime news che stanno circolando con insistenza in ambiente rossonero in queste settimane. Non c'è da sorprendersi, d'altronde. Gennaio si avvicina a grandi passi e il Milan, certamente, sarà protagonista anche de prossimo calciomercato invernale. Servono rinforzi in vari ruoli, con difesa e attacco che avranno la priorità assoluta. Ed è proprio per questo che Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada si stanno muovendo concretamente in diverse direzioni per porre le basi ai prossimi colpi in entrata. Di questo ha parlato il noto esperto di mercatoGianluca Di Marzioin diretta su Sky Sport, svelando anche alcune grosse novità che riguardano il Milan <<<