Verso Milan-PSG: l’importanza dei recuperi rossoneri per Pioli

Domani sera a San Siro il Milan affronterà il PSG nella quarta partita del girone di Champions: per il tecnico saranno importanti i recuperi

Dopo la deludente sconfitta contro l'Udinese, è già tempo di tornare in campo. Domani alle 21 a San Siro il Milansfiderà il PSGin un match fondamentale per le sorti del girone di Champions League. Un elemento fondamentale per i rossoneri saranno i recuperi di alcuni giocatori. Il sito ufficiale del club ha approfondito questo aspetto.

Il punto: "A migliorare l'umore in casa rossonera ci sono i diversi recuperi importanti su cui potrà contare Mister Pioli. Se Ruben Loftus-Cheek ha già messo minuti nelle gambe in campionato contro l'Udinese, la partita contro il PSG segnerà il rientro a disposizione di Christian Pulisic e Theo Hernández, assenti contro i friulani, e di Samuel Chukwueze, indisponibile da Genoa-Milan di un mese fa. Se in difesa le scelte restano abbastanza obbligate, la possibilità di contare su una rotazione più ampia e allargata tra centrocampo e attacco può rivelarsi un'arma in più in casa rossonera anche vista la necessità di concretizzare le occasioni da rete.

Nei primi 270' della stagione europea, il Milan ha creato tanto in fase offensiva (la squadra di Pioli è quinta, tra le 32 della fase a gironi, per conclusioni tentate) ma permane lo 0 alla voce gol segnati. Il PSG potrebbe essere più attendista - nelle ultime due uscite contro Brest e Montpellier, Luis Enrique ha proposto un offensivo 4-2-2-2 - grazie alla possibilità di contare su due risultati su tre, ma in difesa è squadra che tende a concedere. E il miglior Milan sa creare e concretizzare nella trequarti finale". (acmilan.com)

