Verso Milan-PSG: la lista dei convocati di Luis Enrique: out Asensio

Giungono buone notizie per Luis Enrique che ritrova Danilo, ma decide di non rischiare Marco Asensio. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Milan , il tecnico ha diramato la lista dei convocati: l'attacco è quasi al completo con Mbappé, Kolo Muani, Ramos, Barcola e Dembélé.

Servirà il miglior Milan per portare a casa i tre punti e per iniziare a sperare in una difficilissima qualificazione al turno successivo.