Milan, si valutano già i prossimi colpi: le decisioni della società

La dirigenza del Milan sta già valutando i colpi da effettuare nel corso del prossimo mercato estivo. Queste le decisioni

In casa Milansi pensa già alla prossima sessione di calciomercato, con i rossoneri che dovranno sfruttare al meglio ogni occasione per colmare il gap con il Napoli. Tra le situazioni più difficili da gestire c’è quella riguardante il futuro di Charles De Ketelaere, acquistato in estate dal Brugge per 35 milioni di euro. Per il trequartista belga i meneghini hanno fatto un investimento importante, soprattutto in ottica futura. Nel corso delle ultime settimane la società si è interrogata su cosa fare con il giovane belga e sembra essere giunta a una conclusione.

La società rossonera aveva preso in considerazione l’idea di mandare De Ketelaere in prestito, per farlo maturare completamente. Tuttavia la società è ancora convinta dell’investimento fatto e vuole continuare a puntare sul belga. Per tale motivo Charles dovrebbe restare in rossonero anche nella prossima stagione, con la speranza di vederlo in una chiave diversa rispetto alla stagione attuale.

Un destino diverso spetta invece a Vranckx e Adli, che non hanno avuto modo di ritagliarsi uno spazio all’interno della rosa e sono destinati all’addio. Oltre loro andranno via Tatarusanu e Mirante, che hanno il contratto in scadenza a giugno ma non lo rinnoveranno. Infine sono pronti a salutare anche Bakayoko e Dest, che invece non verranno riscattati dai rispettivi prestiti.