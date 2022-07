Milan, ecco le prossime amichevoli estive: info sui biglietti

Il Milan ha in programma molte amichevoli estive, in Europa e in Italia, prima dell’inizio del campionato.

Redazione Il Milanista

Il Milan si sta allenando in questi giorni al centro sportivo di Milanello per completare il ritiro estivo. I rossoneri sono molto carichi e non vedono l’ora di scendere in campo per la prima giornata di campionato, in programma sabato 13 agosto. Nel frattempo i diavoli hanno modo di testare i loro moduli e di migliorare nelle varie amichevoli estive programmate dalla società meneghina. Mercoledì 27 luglio ad esempio ci sarà l’amichevole contro il Wolfsberger e oggi il club ha comunicato come poter acquistare i biglietti per la partita. Ecco la nota apparsa sul sito acmilan.com:

“Mercoledì 27 luglio il Milan concluderà il ritiro di Villach con un'amichevole contro gli austriaci del Wolfsberger, con il fischio d'inizio fissato alle 19.00 al Wörthersee Stadion di Klagenfurt. I biglietti riservati ai tifosi rossoneri sono acquistabili online e il prezzo varia dai 20€ per gli adulti ai 15€ per studenti e Over 65, fino ai 10€ per i bambini tra i 7 e i 14 anni; con i tagliandi selezionati online stampabili attraverso il print@home. Infine, nel giorno della gara, i biglietti per la tribuna nord potranno essere acquistati sul lato nord dello stadio”.

Invece l’ultima amichevole estiva sarà contro il Vicenza, sabato 6 agosto. Ecco tutte le informazioni a riguardo: “Dopo le trasferte europee di Colonia, Zalaegerszeg, Klagenfurt e Marsiglia, il pre-campionato del Milan si concluderà dentro i confini italiani. I rossoneri, infatti, scenderanno in campo sabato 6 agosto alle 19.00 allo stadio Menti per affrontare i padroni di casa del LR Vicenza, formazione che milita nel campionato di Serie C”.

Ancora: “L'ultima amichevole tra Milan e Vicenza è stata giocata nel settembre 2020, quando i rossoneri si sono imposti sui campi del Centro Sportivo di Milanello con il risultato di 5-1. Nella memoria rossonera la sfida contro il Vicenza riporta a dolci ricordi: la trasferta al Menti del 25 aprile 1999, decisa dai gol di Bierhoff e Leonardo, risultò tappa fondamentale nella corsa al 16° Scudetto. Le informazioni sui biglietti per Vicenza-Milan, ultima amichevole estiva prima dell'esordio rossonero in Serie A il prossimo 13 agosto alle 18.30 a San Siro contro l'Udinese, verranno comunicate sui canali del Milan nelle prossime settimane”.