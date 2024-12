Milan, il programma della cerimonia per i 125 anni del club

Questa sera, alle 20:45 a San Siro, il Milan affronterà il Genoa a San Siro. Prima della gara ci sarà la celebrazione dei 125 anni del club

Lorenzo Focolari Redattore 15 dicembre 2024 (modifica il 15 dicembre 2024 | 15:55)

Questa sera, alle 20:45 a San Siro, il Milanaffronterà il Genoaa San Siro, nel match valido per la 16a giornata di Serie A. Ma quella di oggi non sarà una serata come le altre. Prima della sfida con i rossoblù, infatti, ci sarà la festa per i 125 anni del club rossonero. Al Meazza ci sarà una cerimonia studiata nei minimi dettagli. Un modo per festeggiare al meglio la ricorrenza. Una celebrazione della gloriosa storia del Diavolo. Ma cosa succederà prima di Milan-Genoa? Il sito ufficiale del club ha spiegato tutto ciò che succederà prima della gara. Andiamo a vedere il riepilogo.

"La magica serata proseguirà alle 20.30 circa, al termine del riscaldamento delle squadre, con la cerimonia ufficiale per il 125° Anniversario del Milan, che prenderà il via con uno spettacolo dedicato a questo importante traguardo. San Siro sarà teatro di un'emozionante sequenza di eventi che coinvolgerà l'intero stadio con suoni, musiche, giochi di luce, figure iconiche e scene entusiasmanti, il tutto narrato dall'inconfondibile voce del famoso attore e doppiatore italiano Luca Ward.

Protagonisti di questa speciale narrazione saranno alcuni giovani calciatori e calciatrici provenienti dal Settore Giovanile rossonero, che permetteranno al pubblico di San Siro di vivere in prima persona questo inedito racconto. In un crescendo di emozioni, lo speaker ufficiale del Milan Germano Lanzoni – in arte Gegio – chiamerà a sfilare sul prato di San Siro le Legends rossonere presenti alla serata, che riceveranno l'abbraccio di tutto il pubblico rossonero. Oltre a Baresi, van Basten e Inzaghi, presenti per ottenere il riconoscimento per l'ingresso nella Hall of Fame, ci saranno, tra gli altri, anche Gullit, Rijkaard, Pato e Seedorf a ricevere il calore e l'abbraccio dei tifosi milanisti, esibendo le numerose coppe e trofei conquistati nel corso della gloriosa storia del Milan".

L'organizzazione dell'evento — "L'evento vedrà anche la partecipazione dei Meduza, il trio italiano diventato un punto di riferimento mondiale della musica elettronica, che si esibirà a San Siro per la prima volta in carriera. Dopo aver suonato nei festival più importanti al mondo, la loro musica accompagnerà lo show prima del calcio d'inizio, in quella che sarà un'esperienza unica per celebrare un traguardo storico per il Club rossonero. È stata affidata a Sergio Pappalettera la direzione creativa dello spettacolo per il 125° Anniversario del Milan, noto direttore artistico e creativo di importanti eventi e tour per diversi artisti noti della scena musicale italiana. La produzione esecutiva dell’evento di celebrazione è stata affidata alla nota full production company STS Communication, che si occuperà di coordinare tutte le attività tecnologiche e operative previste per lo show". (acmilan.com)