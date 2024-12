Milan News – Fonseca out, bomba Allegri: poco fa l’annuncio improvviso

In casa Milan il momento è sicuramente di quelli delicati. Fonseca si è esposto e, ad oggi, è anche stato l'unico a farlo. Dito puntato su diversi elementi della squadra, mentre in società dicono di stare dalla parte del tecnico senza comunque esporsi chiaramente. Ora bisognerà capire quale sarà la reazione della stessa squadra in campo, ma anche all'interno dello spogliatoio. Quel che è certo è che il futuro di Fonseca è legato a doppio filo ai risultati che otterrà. Ma se i giocatori non saranno dalla sua parte, centrare gli obiettivi non sarà affatto semplice. E in questo complicatissimo contesto, in queste ore è arrivato un clamoroso annuncio improvviso che riguarda il futuro della panchina del Milan e Massimiliano Allegri: i dettagli <<<