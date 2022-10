Anche la Primavera vince con la Dinamo Zagabria ed è qualificata

“Pomeriggio storico per il Milan Primavera: a Zagabria la squadra di Abate batte per 2-1 la Dinamo e supera, per la seconda volta nella storia del Club, la fase a gironi di UEFA Youth League. L'ultima giornata del Gruppo E servirà soltanto a definire il prossimo passo: ai rossoneri basterà un pari al PUMA House of Football contro il Salisburgo per chiudere da primi classificati e accedere direttamente agli Ottavi di finale saltando il Playoff - riservato alle seconde classificate - contro una delle otto squadre provenienti dal percorso Campioni”.