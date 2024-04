Milan Primavera: oggi alle ore 18:00 la finalissima di Youth League

E' il giorno della finalissima Europea di Youth League ed il Milan nella prima volta nella sua storia si andrà a giocare il massimo titolo per le Primavere. Il calcio d'inizio della gara è in programma alle 18 e si giocherà allo stadio Colovray di Nyon contro l'Olympiacos.

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Milan Primavera in campo per la storia". I rossoneri di Abate puntano a diventare la prima squadra italiana ad alzare questo importantissimo trofeo (sono già la prima formazione italiana ad aver raggiunto la finale). I baby meneghini hanno già buttato fuori squadre di livello come Braga, Real Madrid e Porto.