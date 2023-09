Milan primavera, 7-0 sull’Entella e sedicesimi di Coppa Italia conquistati

Il Milan Primavera allenato da Ignazio Abate ha vinto per sette a zero contro la Virtus Entella Primavera. Il punto

Il Milan Primavera ha vinto per sette a zero contro la Virtus Entella Primavera e ha così conquistato i sedicesimi di Coppa Italia. Non c'è stata storia in questo match valevole per i 32esimi di Coppa Italia che ha messo di fronte due squadre dai diversi coefficienti di qualità tecnica.