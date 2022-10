La Primavera rossonera schianta il Bologna: 3-0 il risultato

“Cambiano le stagioni ma questa Primavera continua a piacere, a giocar bene e, particolare da non sottovalutare, a vincere. A Casteldebole, contro il Bologna, l'U19 rossonera ottiene il secondo successo consecutivo in campionato dopo quello sul Cagliari, terzo se si considera anche la vittoria sulla Dinamo Zagabria in Youth League. In gol Federico Mangiameli con una doppietta all'esordio, tutta nel primo tempo al 10' e al 45', e Gabriele Alesi, con il sigillo finale al 77'. È davvero un bel momento per i nostri ragazzi, specialmente perché le note positive non si limitano ai risultati ma si allargano anche alle prestazioni, via via sempre più convincenti. Fluidità di manovra, solidità difensiva (terzo clean sheet consecutivo), ottima condizione fisica e tanti giovani che danno il loro contributo”.

“Le prime pagine oggi sono sì per Mangiameli, ma anche per i 2006 Bakoune e Scotti, subentrato e subito in grado di fare la differenza. Sorride Gabriele Alesi, che ritrova il gol, e pollici all'insù anche per la retroguardia guidata da Coubis che, al di là del rigore sbagliato, ha guidato i suoi compagni di reparto in una prova senza sbavature. Per guardare la classifica ci sarà tempo, il tour de force di ottobre è solo all'inizio: si torna in campo mercoledì alle 16.00 a Cobham contro il Chelsea, in Youth League: l'esame migliore per misurare la crescita di questi ragazzi”.