Confermato: il Milan ha scelto il primo colpo del mercato di gennaio / News

Il Milan colleziona una vittoria esterna importantissima contro l' Empoli al rientro dalla sosta per le nazionali. Ottimo. Ma mentre i ragazzi di Pioli corrono e lottano in campo, nelle segrete stanze di Milanello la dirigenza rossonera pensa già al mercato . Sia quello di metà stagione, sia quello estivo.

Le ultime news di calciomercato che riguardano il Milan ci raccontano che quella invernale sarà una sessione da tenere d'occhio. Sarà un gennaio movimentato per il Diavolo, che vorrebbe muoversi sia in uscita (Bakayoko, Gabbia e Lazetic possono partire) sia in entrata. E per quanto riguarda gli acquisti, Maldini e soci avrebbero già scelto il giocatore sul quale puntare forte nell'immediato <<<