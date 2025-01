Riavvolgiamo il nastro: ripercorriamo la vittoria della Primavera

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: "Inizio in salita per i rossoneri di Guidi, che dopo sei minuti di gioco passano in svantaggio a causa del gol di Papastylianou, più lesto di tutti a deviare in rete un cross da sinistra. Longoni battuto e 0-1 Genoa. Reazione composta del Milan Primavera, che accerchia i genoani nella loro area senza però trovare particolari sbocchi per andare alla conclusione. Gran guizzo di Maxi al 25', passa in mezzo a due avversari e viene steso in area, è calcio di rigore per noi: dal dischetto Liberali con il mancino, portiere spiazzato e 1-1 al PUMA House of Football. Non cambia il copione del match, molto fisico e ricco di contrasti, ma non arrivano altre occasioni degne di menzione: 1-1 all'intervallo”.