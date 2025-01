Calciomercato, colpo grosso! Di Marzio conferma tutto: “Il Milan vuole…”

Dopo mesi complicati, il Milan può finalmente festeggiare per una Supercoppa italiana vinta in maniera epica in un derby contro l'Inter in rimonta. Grandi meriti vanno ovviamente a Sergio Conceicao, che in pochissimi giorni è stato capace di galvanizzare una squadra che si stava pian piano spegnendo. Ma adesso il tecnico portoghese si aspetta anche qualche rinforzo dal calciomercato di gennaio, che intanto ha già aperto i battenti.