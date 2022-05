Pareggio in extremis per i ragazzi di Terni: il tabellino della gara

Il Milan Primavera ha pareggiato nell'ultimo turno di campionato contro l'Inter. Una buona prova che avvicina la salvezza

“Non molla il Milan Primavera: dopo l'ultimo periodo difficile i ragazzi di Terni sfoderano una prova coraggiosa nel Derby e rimediano un 2-2 che acquisisce maggior valore dal fatto che la rete del pari arrivi in inferiorità numerica. Una sfida pirotecnica, che i rossoneri avevano sbloccato poco dopo il quarto d'ora di gioco con Nasti - 15° gol stagionale - e che l'Inter aveva ribaltato con due reti a inizio secondo tempo. Nel finale, all'89', il gol di El Hilali che premia i rossoneri rimasti in 10 poco prima per l'espulsione di Bosisio”.

“Un risultato che arriva al termine di una prova comunque positiva - soprattutto nel primo tempo - e che in ogni caso fa davvero tanto morale: ci voleva, in un'annata che è giunta alle sue battute conclusive. L'ultima pagina del libro, almeno per quanto riguarda la stagione regolare, sarà questo fine settimana contro il Genoa al Vismara: una sfida decisiva, in cui al Milan basterà un punto per essere sicuro di evitare il Playout”.