Milan Primavera, senza Camarda va male: il Cagliari vince 4-2

Perde il Milan Primavera di Ignazio Abate che senza Camarda viene sconfitto dal Cagliari. Ecco il punto...

E' finita 4 a 2 per il Cagliari Primavera contro il Milan Primavera. La gara è terminata poco fa e ha visto uscire dal terreno di gioco battuti i ragazzi di Ignazio Abate. Al Puma House of Football non è stata una prestazione convincente quella dei rossoneri.

Pesa l'assenza di Camarda — A pesare è stata l'assenza di Camarda. Questa non può essere di certo una giustificazione e forse neanche un'attenuante dal momento che il Milan è sceso in campo comunque con undici giocatori. Proprio come il Cagliari che alla fine ha avuto la meglio vincendo e convincendo in trasferta.

