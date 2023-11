Calciomercato, Milan scatenato a gennaio: “Un colpo è vicinissimo!” / News

Mentre Pioli e i suoi ragazzi cercano di fare il meglio che possono in campo nonostante le difficoltà e gli infortuni, la dirigenza del Milan lavora sul fronte del calciomercato in maniera sempre più intensa. Gennaio si avvicina a grandi passi e la rosa rossonera ha evidente bisogno di aiuti e rinforzi dal mercato. Furlani, Moncada e D'Ottavio lo sanno molto bene ed è per questo che stanno portando avanti diversi discorsi da andare a chiudere entro stretto giro di posta.