Milan, primavera: dove seguire il match con lo Spezia

Domani la sfida con lo Spezia per la Primavera Under 19 di Ignazio Abate, valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia del settore giovanile

Il Primavera del Milan , con particolare riferimento all' Under-19 allenata dall'ex terzino e capitano Ignazio Abate, giocherà domani contro la Primavera dello Spezia, che in panchina presenta Giuseppe Vecchio. Il match si svolgerà alla Puma House of Football, su campo sintetico. Nell'ultima sfida i giovani rossoneri hanno trovato una vittoria importantissima, allo scadere, contro l' Udinese , per 3-2, grazie alle rete al 90esimo dell'attaccante Chaka Traoré .

I tifosi potranno seguira la partita a partire dalle ore 15, orario in cui l'arbitro fischierà l'inizio gara, tramite la live testuale di MilanNews.it, ma purtroppo non sarà possibile assistere ad alcuna diretta televisiva. Gli uomini di Abate dovranno concentrarsi al meglio per la sfida per i trentaduesimi di Coppa Italia, un traguardo ambizioso e fondamentale da raggiungere. Nell'ultima occasione in cui i rossoneri hanno incontrato i bianconeri, il Diavolo esultava grazie alla doppietta di Tonin e al gol di Capanni, così come la volta prima in cui rifilò ben 5 reti grazie alle doppiette di Daniel Maldini e Marco Brescianini. Non si annoverano comunque sconfitte per la compagine rossonera, che ha sempre trionfato contro i liguri.