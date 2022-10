Milan, Thiaw asso nella manica: Pioli può contare anche su di lui

Tra i giocatori che più hanno fatto bene domenica scorsa con il Milan c’è Malick Thiaw, nuovo asso nella manica di Pioli.

Redazione Il Milanista

Tra i giocatori che più hanno impressionato nel corso dell’ultima partita di campionato c’è sicuramente Malick Thiaw. Il difensore non poteva desiderare un esordio migliore con la maglia rossonera. Il tedesco è sceso in campo soltanto dall’82esimo, quando ha preso il posto di Leao nella partita contro il Verona. Il difensore è risultato decisivo in ben due occasioni sul finale della partita, che hanno permesso al Milan di rimanere in vantaggio e di portare a casa i tre punti.

Il primo intervento decisivo di Thiaw c’è stato all’87esimo, quando ha respinto in scivolata una conclusione a botta sicura di Depaoli. Invece il secondo intervento si è registrato due minuti dopo sulla linea della porta rossonera. Djuric ha calciato un potente tiro che stava per entrare in rete, con Tatarusanu già battuto. Provvidenziale è stato l’intervento di Malick, che ha intercettato il pallone e lo ha gettato via. Due salvataggi essenziali per il risultato finale, che sono valsi quanto un gol.

Grazie a questi quindici minuti di gioco, Thiaw ha mostrato a tutti le sue qualità difensive. Prima di domenica sera, mister Pioli non lo aveva mai schierato in campo nemmeno per un minuto. Ora il tecnico rossonero è consapevole di avere un vero asso nella manica, al quale ricorrere in più circostanze. Arrivato in estate a titolo definitivo dallo Schalke 04, il giovane non è stato inserito nella lista UEFA e così potrà essere impiegato soltanto in campionato. Dopo il periodo di adattamento, ora Thiaw è pronto a diventare una risorsa importante per il gruppo.