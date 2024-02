I ragazzi di Ignazio Abate ko 2-1 contro il Genoa Primavera

Dopo la sconfitta dei suoi contro il Genoa Primavera ha parlato Ignazio Abate che ha detto: “La partita di oggi è stata la partita che ci aspettavamo, con loro molto chiusi dietro la linea della palla. Il primo tempo è stato equilibrato, siamo stati in comando del gioco ma facevamo fatica a trovare spazi. Abbiamo rischiato solo su una palla inattiva. Non c’erano spazi tra le linee, dovevamo sfruttare un po’ più le fasce”.

