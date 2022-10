Milan, la Primavera passa il girone! Vittoria finale contro la Dinamo

La Primavera del Milan porta a casa la qualificazione agli ottavi di Youth League, grazie ad un cammino perfetto, nel quale hanno saputo collezionare ben 11 punti in 6 partite. La squadra di Ignazio Abate ha saputo portare a casa almeno un punto in casa del Chelsea e del Salisburgo, pareggiando in entrambe le partite per 1-1, per poi trionfare sia all'andata che al ritorno contro la Dinamo Zagabria, a Milano per 3-0 e oggi, in trasferta, per 1-2. La vittoria è arrivata anche contro i londinesi, ma a Milano, per 3-1.