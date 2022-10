Calciomercato, altro che Asensio: “Ecco il nome scelto dal Milan” | News

Gli obiettivi di calciomercato del Milan sono ormai abbastanza chiari. I prossimi sforzi verranno concentrati soprattutto (anche se non solo) nel reparto offensivo, che qualche lacuna in effetti ce l'ha. Manca un bomber , ad esempio. Ma manca anche un esterno destro d'attacco che possa fare la differenza. Due colpi di mercato sui quali il Milan starebbe già lavorando.

Per quanto riguarda l'ala destra, il club rossonero sta valutando diverse piste e diversi profili. Uno tra i più importanti è quello di Marco Asensio, vecchio pallino di mercato del Milan che recentemente è tornato in auge in ambiente rossonero. Lo spagnolo andrà in scadenza a fine stagione, ma rimane un obiettivo molto complicato per concorrenza e costi legati all'ingaggio. Come detto però, la lista di Maldini e Massara è ampia e, stando alle ultime news di calciomercato, al suo interno sarebbe spuntato anche un nuovo nome a sorpresa <<<