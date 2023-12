Milan Primavera: oggi alle ore 13:00 la gara contro la Lazio

Il Milan Primavera , dopo aver ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Youth League , torna a giocare nel campionato italiano Primavera. Settimana scorsa, i rossoneri si sono dovuti arrendere al Cagliari, anche in virtù delle diverse assenze - che ci saranno anche oggi. Molti giovani promettenti sono stati convocati in prima squadra: ora i rossoneri sono a due punti di distanza dall'Inter capolista.

Oggi i ragazzi allenati da Abate sfideranno la Lazio alle ore 13 - in quello che è un vero e proprio big match : i biancocelesti infatti occupano la terza posizione a una sola lunghezza di distanza dai meneghini. La gara verrà giocata a Roma e sarà possibile seguirla in diretta televisiva su Sportitalia.

