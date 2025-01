Milan Primavera, Guidi: “Vittoria importante, ora il derby ai quarti”

Il tecnico del Milan Primavera ha parlato dopo la vittoria dei suoi ragazzi e ha detto: "L'obiettivo è andare avanti, ce lo impone la maglia che indossiamo: siamo il Milan e non possiamo non avere l'ambizione di battere l'avversario che abbiamo davanti. Questo è lo spirito e la mentalità che devono portare in campo i nostri calciatori, con la consapevolezza delle difficoltà che troviamo perché essendo la squadra più giovane del campionato è chiaro che sul nostro percorso possiamo incontrare tantissime difficoltà o commettere tantissimi errori per inesperienza. Questo fa aprte di un percorso e non deve essere un alibi ma una motivazione forte per dare qualcosa in più come collettivo e far emergere i singoli".