Primavera, ecco gli impegni dei giovani rossoneri in campionato

Il campionato Primavera continua imperterrito senza pause. Di seguito vi proponiamo le date dei match del Milan.

Redazione Il Milanista

Il campionato di Serie A Primavera continua senza sosta. Per i giovanissimi non c'è la pausa per le Nazionali e così i rossoneri saranno in campo già nei prossimi giorni.

Ecco gli impegni del Milan Primavera

Il Milan Primavera dopo Milan Empoli avrà i seguenti impegni:

01/02, ore 15.00 Milan-Inter

05/02, ore 11.00 Genoa-Milan

09/02, ore 15.00 Bologna-Milan

13/02, ore 10.45 Milan-Sassuolo

16/02, ore 13.00 Milan-Torino

19/02, ore 13.00 Roma-Milan

Questi i prossimi match del Milan Primavera in Serie A.

Il Milan ha emesso un comunicato ufficiale per una calciatrice del Milan Women

Nei giorni scorsi la calciatrice Rimantė Jonušaitė si era fatta male. Il Milan attraverso il proprio sito ufficiale ha emesso un comunicato con il quale ha fatto sapere le condizioni della calciatrice dopo l'operazione al ginocchio a seguito del proprio infortunio. “Nella giornata di ieri Rimantė Jonušaitė, a seguito dell'infortunio subito nei minuti finali di Juventus-Milan dello scorso 12 dicembre, è stata operata al ginocchio destro presso la Clinica La Madonnina. L'intervento, eseguito dal dott. Pozzoni e dalla sua équipe, è perfettamente riuscito e l'attaccante lituana è stata dimessa in mattinata. Nei prossimi giorni inizierà il suo percorso riabilitativo”. Questo il comunicato ufficiale della società di via Aldo Rossi in merito all'operazione andata a buon fine della calciatrice Rimantė Jonušaitė del Milan Femminile.

Il Milan Women va a rilento in campionato quest'anno

Il Milan Women dopo le ottime stagioni scorse passate a contendere il titolo alla Juventus, in questa stagione non sta facendo bene. La quarta posizione in graduatoria dietro a Roma e Sassuolo oltre che ovviamente la Juventus, non può soddisfare le giocatrici rossonere. L'obiettivo minimo non può che essere quello di terminare il campionato al secondo posto. Obiettivo che al momento è ancora alla portata del Milan visti i soli 3 punti che separano le giocatrici rossonere dalla Roma e dal Sassuolo.