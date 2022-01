Ag. Tanganga: “Japhet voleva più minutaggio e l’ha trovato.”

Ecco le parole di Roberto De Fanti agente di Tanganga ai microfoni di Sky Sport UK durante il programma Transfert Talk

La possibilità per il difensore di un prestito in Turchia l’estate scorsa: “Con l’allenatore abbiamo considerato il fatto che Japhet dovesse trovare più minutaggio in questa stagione. C’erano tanti club interessati, quello più vicino al giocatore è stato il Galatasaray, un club importante a livello europeo. Ma Japhet ha iniziato ad avere la convinzione di poter trovare i suoi spazi al Tottenham: è rimasto qui e da quest’estate ha giocato diciannove partite”.

Ci sono però ancora delle voci a riguardo di un trasferimento in prestito, questa volta in Italia, al Milan: “Proverò a dare una risposta generica (ride, ndr): i club di Serie A stanno guardando parecchio in Premier League, ad esempio com’è successo con Dzeko, Smalling… Oppure Tomori, che credo sia l’esempio migliore: non giocava al Chelsea, è andato al Milan ed è tornato in Nazionale. Tammy Abraham anche, ha segnato, se non sbaglio, già 17 gol… Quindi credo che sia normale per i big club italiani di guardare in Inghilterra per vedere se ci sono giocatori che fanno al caso loro”.