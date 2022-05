Milan Primavera: un punto nel derby che potrebbe evitare i play-out

Il Milan Primavera ha pareggiato nell'ultimo turno di campionato contro l'Inter. Una buona prova che avvicina la salvezza

“Sotto lo sguardo attento in tribuna del CT Roberto Mancini, rossoneri in campo con un inedito 3-5-2 guidato in avanti dal tandem Lazetić-Nasti. L'inizio è equilibrato e con poche occasioni: all'11' ci prova Fabbian da fuori per l'Inter, al 13' Nasti viene anticipato da Botis dopo un bel cross di Borges. Un Milan cinico passa in vantaggio al 17', con il 15° gol di Marco Nasti, abile a condurre la ripartenza in contropiede e a concludere in porta dopo aver superato Cortinovis e Hoti”.

“Il gol galvanizza i rossoneri, decisamente più propositivi nel resto della prima frazione - per l'Inter solo un colpo di testa fuori di poco di Jürgens - dove lo stesso Nasti va vicino al raddoppio al 29' con un diagonale che sfiora il secondo palo. Milan vicino al 2-0 anche al 37', quando Lazetić recupera palla in avanti dopo un errore nerazzurro e serve Foglio, che trova i pugni di Botis a respingere . La ripresa inizia male per i rossoneri: al 46' un cross di Franco Carboni assume una parabola che beffa Desplanches per l'1-1 dell'Inter”.

“Il Milan reagisce con un colpo di testa schiacciato di Foglio, ma al 58' Fabbian porta avanti i nerazzurri dopo un'azione convulsa in area di rigore. I rossoneri non accusano il colpo e provano a rispondere, anche con le sostituzioni - c'è l'esordio assoluto in Primavera per Marshage - e al 73' sono proprio due subentrati a confezionare una grande occasione: assist di El Hilali per Traorè, tiro deviato che sfiora il palo. Altra chance poco dopo per Nasti, ma al 79' nuovo colpo di scena con il secondo cartellino giallo per Bosisio che ci lascia in 10. Il Milan però non demorde e trova all'89' il 2-2: rasoterra di El Hilali, deviato, che diventa imparabile per Botis. In pieno recupero una chance per parte - Nasti e Fabbian - ma il Derby si chiude sulla parità”. Pareggio importante per i rossoneri che ora se pareggiassero l'ultima partita contro il Genoa sarebbero salvi.