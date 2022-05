La squadra di mister Terni è salva: decisiva la vittoria di ieri

Nella giornata di ieri è arrivata la salvezza aritmetica del Milan Primavera. Vittoria importante contro il Genoa

“Marco Nasti con un gol da attaccante puro mette subito la strada in discesa: siamo all'11', il 9 rossoneri approfitta di un errore della difesa ospite e con un tocco morbido supera Corci per l'1-0. Un fallo di Gala su Dellepiane offre al Genoa l'immediata occasione per il pareggio dal dischetto: Desplanches, poco prima decisivo su Kallon, intuisce ma non tocca la conclusione di Besaggio: 1-1. La partita è equilibrata e vive di guizzi, come quello di Nasti al 25', un sinistro che colpisce in pieno la traversa. Il Genoa completa la rimonta al 44' con un destro potente e preciso di Sadiku da fuori area: 1-2”.