Milan Primavera avanti in Youth League: Braga battuto ai rigori

Milan Primavera avanti quasi a sorpresa in Youth league. I rossoneri hanno avuto la meglio ai rigori del...

Ultim'ora davvero interessante in casa rossonera. Milan Primavera avanti in Youth League . Prova di grande forza dei ragazzi allenati da Ignazio Abate che ai calci di rigore hanno avuto la meglio sullo Sporting Braga e avanzano così ai quarti finale.

Ora il Milan Primavera dovrà aspettare la vincente di Real Madrid vs Red Bull Lipsia per capire contro chi dovrà giocare ai quarti di finale di Youth League .

