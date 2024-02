News Milan / Arabi in arrivo! Pellegatti svela: “Dicono che…” | La raffica

Tra il futuro di Stefano Pioli e della panchina del Diavolo, le news di mercato in entrata e in uscita, le situazioni di campo e le voci riguardanti i fondi arabi interessati al Milan, sono tantissime le indiscrezioni e le notizie di una rilevanza molto importante che stanno circolando in ambiente rossonero. L'ambiente è in fermento e nei prossimi mesi potrebbero arrivare grosse novità da più punti di vista.