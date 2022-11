Milan, nei prossimi giorni è previsto l’incontro decisivo per Sportiello

Nei prossimi giorni a casa Milan dovrebbe avvenire l’incontro decisivo tra la dirigenza rossonera e l’agente di Marco Sportiello

Redazione Il Milanista

Il Milan sta per riabbracciare il suo portiere Mike Maignan. Il francese sta smaltendo la delusione per non essere stato convocato con la sua Nazionale per il Mondiale in Qatar, ma questo evento lo ha stimolato a tornare ancora prima in campo. Il portiere sta recuperando dal problema muscolare al polpaccio, che lo tiene ai box da metà ottobre. Il ritorno in campo del francese sembra molto vicino, con il giocatore che si è addirittura ridotto le ferie per tornare ad allenarsi prima dei compagni.

Mike ha infatti messo nel mirino la data del due dicembre, quando tutti i rossoneri non partiti per il Mondiale si ritroveranno al centro sportivo di Milanello agli ordini di mister Pioli. Maignan partirà con il resto del gruppo per il ritiro di Dubai e spera di scendere in campo nelle amichevoli contro Arsenal e Liverpool. Molto più probabile la sua presenza il 31 dicembre per la partita contro il PSV in Olanda, quando mancheranno soltanto pochi giorni al ritorno della Serie A.

Nel frattempo la dirigenza rossonera sta cercando un valido portiere che possa svolgere il ruolo di vice Maignan. Sia Tatarusanu che Mirante lasceranno il club a fine stagione come parametri zero. Maldini e Massara hanno messo gli occhi su Marco Sportiello dell’Atalanta, anche lui con il contratto in scadenza nel 2023. La scelta dei rossoneri è ricaduta sul giocatore classe 1992, con i dirigenti rossoneri che si sono già messi in contatto con il suo agente Giuseppe Riso. Secondo le ultime indiscrezioni, l’incontro decisivo potrebbe avvenire nei prossimi giorni a casa Milan.