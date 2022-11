Milan, doppietta e record eguagliato per Olivier Giroud

La partita inizia a rilento per i francesi che fanno fatica palla al piede: il gol dell'Australia non si fa aspettare e arriva nei primi minuti di gioco. Azione corale e gol di Goodwin. Oltre allo svantaggio arriva anche il brutto infortunio di Lucas Hernandez, sostituito dal fratello. Dopo il gol dell'Australia, la Francia prende in mano le redini del match e la ribalta d'esperienza. Si scaldano i motori e si iniziano a vedere i campioni. Il pari arriva al 27' con un colpo di testa di Rabiot. Dopo appena 5' arriva il vantaggio firmato Giroud, figlio di una disattenzione imperdonabile del reparto offensivo australiano. I primi 45' si chiudono sul punteggio di 2-1 per gli uomini di Deschamps. Al rientro dall'intervallo l'Australia cerca di riprendere in mano la partita ma a vuoto. Dominio francese siglato dalla 1° rete di Mbappè: colpo di testa su assist di Dombelè che lo serve dalla destra. Qualche istante dopo arriva la doppietta di Giroud che segna e si emoziona. Triplice fischio: la Francia porta a casa i primi 3 punti.