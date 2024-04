Milan, spunta una nuova idea per l’attacco: arriva dalla Premier League

A fine stagione il Milan saluterà Olivier Giorud - il bomber rossonero andrà in scadenza con i meneghini e difficilmente...

A fine stagione il Milan saluterà Olivier Giorud - il bomber rossonero andrà in scadenza con i meneghini e difficilmente resterà a Milano. Il suo futuro si colora sempre di più a stelle e strisce con i Los Angeles Galaxy pronto ad ingaggiarlo. Per il post Giroud circolano moltissimi nomi: a partire da Joshua Zirkzee fino ad arrivare a Santiago Gimenez.

" Timo Werner può essere un’idea, ha caratteristiche simili a Giroud. Ha capacità di giocare di sponda e ha una certa esperienza a certi livelli. Fa giocare bene gli altri, ma ci sono chiaramente dei dubbi viste le ultime stagioni non proprio positive". L'attaccante al momento si trova al Tottenham, ma ha giocato solamente 12 partite in Premier League e potrebbe essere un'occasione meno costosa rispetto ad altri obiettivi".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.