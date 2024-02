Milan, possibile ritorno di Allegri? Parla Galeone

Giovanni Galeone, ex tecnico di Pescara e Udinese, ha parlato del Milan e dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri

L'ex Pescara ha dichiarato: "Un ritorno di Allegri al Milan? No, era legato al Milan di Galliani, non a questo".

Inoltre Galeone si è poi soffermato sul trasferimento di Allegri dal Cagliari al Milan. "Quando venne preso al Milan tranquillizzai Galliani dicendogli "Adriano, vai tranquillo che è un vincente". Ha poi aggiunto che durante una cena Allegri aveva espresso la sua volontà di portare a Milano alcuni dei suoi ex giocatori che erano rimasti a Cagliari e che ne avrebbe parlato poi con Galliani . Dopo 15 giorni Galeone gli disse se ne aveva parlato con Adriano e gli rispose così: "Sono andato a Milanello, ho visto Thiago Silva e Nesta, Seedorf, Ibrahimovic... cosa devo chiedere, questi sono di un'altra categoria!"

