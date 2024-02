Daniel Maldini: “Stasera sfida speciale, lavoro per tornare al Milan”

Daniel Maldini ha commentato la sfida di questa sera tra la sua squadra attuale, il Monza, e la sua vecchia squadra, il Milan

18 febbraio 2024

Questa sera si sfideranno Milan e Monza per la 25esima gara di campionato. Tra i giocatori presenti nella panchina biancorossa ci sarà Daniel Maldini, esponente della terza generazione dei Maldini, cresciuto nel settore del Milan. Proprio il giovane ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera sulla sua vecchia squadra.

Sul Milan: “Incontrare il Milan sarà sempre un’emozione speciale, non potrà mai essere una gara come le altre. Il mio sogno non è mai cambiato: tornare un giorno a Milanello, da protagonista”.

Se la sua famiglia sarà a Monza: “Ormai a essere del Milan siamo sempre di meno… (ride) Mamma verrà, lei c’è sempre. Anche mio fratello Christian, è la mia ombra. Mio papà, invece, non credo: è stato all’U Power solo alla mia prima partita, con l’Inter”.

Se aver avuto un padre dirigente ha creato imbarazzo quando era al Milan: “No, c’era un gruppo bellissimo, tanti giovani. Nessuno dei miei ex compagni mi ha fatto sentire a disagio”.

Chi sente dei rossoneri: “Ho visto pochi giorni fa Leao, Theo e Giroud e sento spesso gli italiani”.

Sulla corsa scudetto: “Sta viaggiando a un bel ritmo, però l’Inter sta andando ancora più forte. Stasera sarà bello rivedere tutti, anche se il mese scorso, a Empoli, ci eravamo già incontrati”.

Sul tornare al Milan: “Sarebbe il massimo. Devo stare bene e giocare qui, poi vediamo a fine stagione. Pioli in questi mesi non l’ho mai sentito, ci siamo salutati a Empoli il mese scorso”.

Se al padre manca il calcio: “Chissà, forse un po’. Ora è in vacanza e sta bene. Tornerà nell’ambiente?

Non so. L’addio al Milan? Sono cose che succedono. Nel lavoro capita che i rapporti finiscano. Ma non mi faccia dire altro”.

