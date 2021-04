Milan, Pioli sorprende tutti?

Ecco le ultime di formazione

MILANO - Tra circa due ore il Milan affronterà la Sampdoria di Claudio Ranieri. Un match importante per la formazione rossonera chiamata a blindare la qualificazione alla prossima Champions League, ma anche a continuare a cullare quel sogno chiamato scudetto.

I rossoneri devono vincere tutte le partite e sperare in qualche passo falso dell'Inter di Conte. A cominciare da oggi sul campo del Renato Dall'Ara dove affronterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Il match di San Siro sarà arbitrato dal Marco Piccinini. Il fischietto di Forlì sarà coadiuvato da Mondin e Bresmes. Quarto Uomo Rapuano. Alla Var, l'AIA (Associazione Italiana Arbitri), ha designato Irrati e Di Iorio. Piccini arbitra il Milan per la seconda volta. La prima volta andò bene per la formazione meneghina: era il 2019 e i rossoneri riuscirono a battere 1 a 0 la Spal grazie al gol su punizione di Suso. Uno degli ultimi con il club di via Aldo Rossi prima del trasferimento al Siviglia.