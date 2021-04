Milan, Bennacer: “Siamo pronti per queste ultime dieci partite”

Le dichiarazioni del centrocampista algerino.

LE SUE PAROLE - "Ho lavorato tanto per recuperare la forma migliore. Purtroppo sono stato assente a lungo e ovviamente stai male quando non puoi dare il tuo contributo alla squadra. Ho cercato di sostenere i miei compagni, provando ad aiutarli come potevo fuori dal campo. In questo periodo ho sentito la vicinanza da parte della società, che mi ha supportato e che ringrazio. Anche la mia famiglia mi ha aiutato tantissimo. Ho voglia di giocare e di vincere assieme alla squadra. Quando sono entrato in campo a Firenze ero molto determinato, desideravo a tutti i costi aiutare il gruppo a conquistare i tre punti".