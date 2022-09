Milan, Pioli riabbraccia Rebic per la prossima giornata di campionato

Mancano pochi giorni al ritorno in campo della Seria A. Il Milan si è concesso due giornate di riposo, prima di iniziare la preparazione in vista dell’Empoli. Gli uomini di Pioli si ritroveranno domani mattina a Milanello e inizieranno a preparare il match contro i toscani. L’allenatore rossonero riabbraccerà tutti i giocatori partiti per giocare con le loro Nazionali, ma la speranza è di poter riavere indietro anche molti infortunati.

Questo stop non gli ha permesso di diventarlo nella prima parte del campionato, ma la stagione è ancora lunga. Il nuovo obiettivo di Rebic è dimostrare di essere una vera risorsa per il Milan per un lungo lasso di tempo. Quest’anno infatti i rossoneri dovranno affrontare moltissime sfide e avranno bisogno di molti ricambi all’altezza. Nessuno sa attaccare gli spazi e andare in profondità come il croato, che sabato sera avrà la prima chance per mettersi in mostra.