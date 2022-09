Milan, Leao vuole rinnovare con i rossoneri: arriva la conferma

Mancano pochi giorni alla ripresa del campionato e il Milan non vede l’ora di scendere in campo per ripartire nel migliore dei modi. Per la prossima sfida contro i toscani, torna a disposizione Rafael Leao dopo aver saltato l’ultima gara per espulsione. Il portoghese è uno dei perni della formazione di mister Pioli e la sua assenza si è fatta sentire. Negli ultimi giorni si è parlato spesso dell’attaccante meneghino per le molte voci emerse sul suo futuro.