Milan, piace Adams per l’attacco rossonero: la richiesta del Montpellier

Il Milan continua a lavorare sul mercato per trovare rinforzi per l’attacco. Ora piace molto Adams del Montpellier

Nonostante i molti acquisti effettuati nel corso del mercato estivo, il Milannon è ancora nella migliore condizione possibile per quanto riguarda l’attacco. I rossoneri continuano a confidare in Olivier Giroud, il quale però ha già 37 anni e non può realizzare sempre prestazioni al top. Inoltre le riserve Okafor e Jovic non stanno convincendo al momento e per tale motivo il Diavolo è costretto a tornare sul mercato.