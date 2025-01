Muntari: “In Italia non riescono a gestire il razzismo, oltremanica invece…”

In esclusiva a Diretta.it ha parlato l'ex centrocampista rossonero Sulley Muntari il quale su Ibra ha detto: "Come compagno di squadra non mi intimidiva affatto. Voleva solo il meglio da te. Vinceva facilmente le partite per qualsiasi squadra in cui giocava. Ho avuto modo di giocare con lui nei primi anni all' Inter , durante la sua prima stagione, poi ci siamo incontrati al Milan . Ibrahimovic è un top player, uno dei migliori del suo tempo. Non volevano dargli il Pallone d'Oro perché parla troppo".

Sul razzismo

"In Italia non riescono a gestirlo. Sarà così per molto tempo, a meno che non si agisca in modo molto severo. In Inghilterra si può essere sospesi o incarcerati per razzismo, ma anche in questo caso il fenomeno è ancora presente. È la natura umana, sono le cose che pensano di noi".