Calciomercato Milan | Terremoto Cardinale: “Ha deciso, manda via…”

Questa stagione e anche le ultime scelte di calciomercato dei vertici rossoneri stanno mettendo in mostra tutte le lacune dell'ultima campagna acquisti estiva del Milan. Molti acquisti si sono rivelati un vero e proprio flop, altri non stanno comunque convincendo. Ma anche altri giocatori che sono a Milano da più tempo stanno faticando moltissimo e sembrano non essere adeguati alle ambizioni e al progetto del Diavolo.