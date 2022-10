Milan, parla Nicola: “Inter al pari dei rossoneri e del Napoli”

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, in vista del match contro l'Inter, ha citato anche i rossoneri del tecnico Stefano Pioli

"La crescita passa anche per sfide a cospetto di un avversario di questo rango. Secondo me l’ Inter è la più forte e la più completa, minimo allo stesso livello del Milan e del Napoli che sta esprimendo un grande calcio. Ci vorrà una Salernitana di alto livello, concentrata, consapevole".

Queste le parole di Davide Nicola, tecnico della Salernitana, che in vista del match con l'Inter ha parlato ai microfoni in conferenza stampa. L'allenatore torinese ha apprezzato particolarmente l'armata nerazzurra, considerandola al pari di Milan e Napoli. In questo momento i rossoneri si stanno concentrando sul match di questa sera contro l'HellasVerona, dal quale mister Pioli vorrà certamente portare a casa i 3 punti.