Milan, parla Haaland: “Il rigore della vita lo farei tirare a un ex rossonero”

«A chi affiderei il rigore della mia vita? A me stesso, perchè mi fido molto delle mie capacità. Altrimenti scelgo Mario Balotelli , perché forse era il migliore che abbia mai visto. Era davvero un bravo ragazzo. Me o lui».

Ai microfoni di Sky Sport UK ha parlato Erling Braut Haaland, il potentissimo e giovanissimo attaccante del Manchester City, che ha raccontato un anedotto simpatico in merito a una domanda posta da un giornalista. Per Haaland non ci sono dubbi, il rigore della vita farebbe di tirare a Mario Balotelli, che in passato ha indossato anche la maglia del Milan con il numero 45.