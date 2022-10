Milan, tre nomi per l’attaccante del futuro: arriva a gennaio?

Il Milan sta valutando i profili di tre attaccanti per rafforzare il reparto offensivo rossonero. Ecco tutti i profili monitorati.

Redazione Il Milanista

Il Milanvuole stupire tutti e dimostrare di essere tornato davvero ai livelli che gli competono. Dopo la vittoria dello scudetto avvenuta nella passata stagione, ora i rossoneri vogliono ripetersi e ottenere la seconda stella in campionato. Gli uomini di Pioli sono consapevoli di essere ancora più forti rispetto allo scorso anno, ma lo sono anche le avversarie che lottano per il tricolore. Tutte le principali squadre si sono rafforzate in estate e questo ha contribuito a realizzare un campionato ancora più equilibrato.

Attualmente i Diavoli si trovano al quinto posto in classifica con 20 punti, a tre sole lunghezze di distanza dai partenopei primi in classifica. La dirigenza è consapevole di dover rafforzare ancora di più la rosa di mister Pioli durante il mercato invernale, soprattutto in vista del girone di ritorno che sarà ancora più competitivo. Per tale motivo Maldini e Massara sono alla ricerca dei giusti profili da inserire nella formazione del tecnico rossonero.

Il primo reparto da rafforzare è l’attacco, falciato da infortuni e costituito da giocatori in avanti con l’età. L’intenzione del club è di acquistare un centravanti giovane, che abbia una valutazione tra i 35 e i 40 milioni di euro. I nomi accostati in queste ore ai rossoneri sono quelli di Armando Broja del Chelsea, Mohammed Kudus dell’Ajax e Rasmus Hojlund dell’Atalanta. Le prossime settimane saranno fondamentali per comprendere qual è il profilo sul quale si vuole puntare e se il giocatore arriverà già in inverno oppure soltanto in estate.