Milan, parla Amelia: “C’è un giocatore fondamentale nella rosa di Pioli”

"Pioli ha riportato la mentalità del lavoro. Credo sia stato sempre un Top allenatore e molto sottovalutato per quello che ha fatto: ne parlai con Sabatini anni fa, quando voleva portarlo alla Roma, e mi diceva che era il profilo ideale per un certo tipo di ambienti per riportare una mentalità vincente. Ha fatto un lavoro straordinario, nonostante le difficoltà, perché i suoi primi mesi sono stati difficili: eppure ha fatto un capolavoro, cercando supporti nello spogliatoio". Queste le parole di Marco Amelia al Goal Italia di Stefano Pioli.