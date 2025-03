Milan, Paratici è vicino: il problema resta la squalifica

In queste settimane il Milan dovrà trovare il nuovo direttore sportivo e il nome in cima alla lista è quello dell'ex dirigente della Juventus

In queste settimane il Milan dovrà trovare il nuovo direttore sportivo . Un compito di cui si sta occupando in prima persona l'amministratore delegato Giorgio Furlani . Al momento, sembra esserci un nome avanti a tutti, ovvero Fabio Paratici .

L'ex dirigente della Juventus potrebbe iniziare a lavorare con mansioni ridotte. Fino a giugno, infatti, Paratici non potrebbe parlare con giocatori e agenti, entrare negli spogliatoi e rappresentare il club in assemblee di Lega (tranne quelle su argomenti di natura patrimoniale). Nel frattempo il Milan sogna una formazione fortissima per il 2026...