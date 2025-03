Criscitiello: “Fabregas-Milan? Furlani spero non farà l’errore della Juve…”

"Se l’Inter e il Milan hanno pensato, anche solo per un attimo, a Fabregas per il loro futuro allora fate passare la voglia ad Ausilio e Furlani perché sarebbe il secondo buco nell’acqua stile Thiago Motta. Lo avevamo detto tre settimane fa, lo ribadiamo oggi. Più che mai. Fabregas non è pronto per i grandi palcoscenici. Forse lo sarà tra 2, 3, 5 anni. Prima, però, deve capire che il Fabregas calciatore appartiene ad un’altra vita. Oggi sei solo l’allenatore del Como e per ambire a grandi piazze devi ancora fare tanta esperienza. Strano che uno come lui sia più quotato in Italia che in Inghilterra. Se è cosi bravo dovrebbe essere attenzionato maggiormente dalla Premier dove lo conoscono meglio per il suo passato.