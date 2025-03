Braida: “Allegri conosce il Milan e per lui parlano i risultati”

Il Milan è alla ricerca dell' allenatore per la prossima stagione. E ormai il nome in pole sembra essere quello di Massimiliano Allegri . Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Ariedo Braida ha dato il suo parere sul possibile ritorno del tecnico. Ecco il pensiero dell'ex dirigente rossonero.

Sul possibile ritorno : "Per il suo passato parlano i risultati, non io. Allegri ha vinto al primo anno con noi e poi ha saputo ripetersi più volte anche alla Juventus. Sul futuro, invece, la verità la conosce solo il tempo. Max però avrebbe un bel vantaggio: conosce già il Milan, Milanello e tutto il contorno".

Una certezza, anche se non si vince da soli : "Nel calcio non c'è nulla di garantito. Mai. E tutti fanno errori. Ma ecco, con lui la quota di rischio, almeno in partenza, sarebbe minore. Poi è chiaro che ogni situazione è diversa dall'altra. Una società è composta da un proprietario, un presidente, un amministratore delegato, un direttore sportivo, un allenatore e parecchi giocatori: tutte le componenti devono dare il giusto contributo, nessuno vince da solo".

Il club non ha ancora preso una decisione definitiva sulla panchina. Ma certamente per Braida il ritorno di Allegri sarebbe una certezza per tornare a fare risultati importanti. Nel frattempo il Milan sogna una formazione fortissima per il 2026...