Calciomercato, il Milan sogna questa formazione per il 2026: fortissima! | News

Il Milan è pronto a rifarsi completamente il look in vista della prossima stagione. Arriverà un nuovo allenatore in panchina, ma anche gli interpreti in campo cambieranno drasticamente. E in questo senso, il prossimo calciomercato estivo sarà determinante e di cruciale importanze per il Milan. Tanti, anzi tantissimi calciatori diranno addio e cambieranno aria, tra cui anche diversi big. Ma molti altri giocatori sbarcheranno ovviamente a Milano per creare quella che sarà la nuova rosa rossonera. Insomma, in estate ci sarà una nuova maxi rivoluzione di mercato che è destinata a ribaltare totalmente la formazione del Milan del futuro. Per questo motivo, basandoci sulle ultime news di calciomercato che stanno circolando in orbita Milan, noi abbiamo provato ad immaginarcela e il risultato che ne è venuto fuori è davvero interessante. Ecco dunque la nuova possibile formazione del Milan per il 2026, con titolari e riserve ruolo per ruolo <<<